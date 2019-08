La familia de Antonio Orozco son unos auténticos artistas y les encanta compartir todo tipo de momentos de lo más divertidos cada vez que se juntan y se ponen a grabar con la cámara. La madre del cantante, Carmen Ferrón, es una auténtica influencer, mientras que el hijo de este, Jan, ha heredado el talento musical de su padre y Antonio no ha tardado en presumir con mucho orgullo de su hijo en redes.

Ahora la familia Orozco ha protagonizado un nuevo vídeo que no tiene desperdicio, tal y como compartía el coach de 'La Voz' entre risas en su perfil de Instagram: "No tiene desperdicio. Aprende inglés con tu nieto si eres capaz…@lacarmenferron", escribió en su post.

Un vídeo donde se puede ver al hijo del cantante enseñándole palabras básicas en inglés a su abuela como "Hello" o "My name is". Unas expresiones con que la madre de Antonio ya ha creado su propio idioma mientras que Jan se las repite entre risas. Y es que el vocalista no puede pasárselo mejor junto a su familia con momentos así de divertidos, aunque no es la primera vez que deleita a sus seguidores con vídeos así, pues ya grabó con su hijo un vídeo donde recreaban un famoso challenge.

Poco han tardado los fans de Orozco en escribir comentarios sobre lo bien que se lo pasan con esos momentos tan familiares que comparte: "No se puede tener más arte" o "No puedo con Carmen y Jan es para comérselo", han sido algunos de los mensajes que han dejado en el divertido post.