La artística madre de Antonio Orozco que quiere ser influencer

Carmen Ferrón, la madre de Antonio Orozco, quiere ser influencer. Se ha creado un perfil de Instagram y tiene claro cuál es el fin, tal y como le cuenta a su hijo en un vídeo que el cantante ha compartido en sus redes sociales: “Pues yo me he hecho el Instagram para que me den algo: un bolsito bueno, un jersey bonito o unos pantalones, una barrita de labios, cosas, muy grandes no, peo que me den algo”.

Así podemos ver a Carmen, quien ha debutado en las redes sociales con el nombre de ‘La Carmen, madre de mi Marcos, mi Jesús y mi Antonio”, en diferentes situaciones de la vida cotidiana, pero que bien pueden compararse con las publicaciones de cualquier instagramer de éxito, ya que van desde el yoga hasta recetas fáciles de cocina.

En alguna de sus publicaciones también aparece Jan, el hijo de Orozco, que perdió a su madre el pasado mes de octubre. El pequeño parece tener una relación muy estrecha con su abuela, que seguro que le da la alegría que necesita en estos momentos.