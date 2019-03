La última publicación de Amaia Romero que nadie ha entendido

Amaia Romero ha revolucionado las redes sociales con una publicación que ha hecho a través de sus Stories de Instagram.

La cantante ha compartido la imagen de un vídeo de youtube de una canción. Lo más extraño de todo es que la canción dura un poco más de un minuto y lo único que dice es: "El mes que pasamos en Operación Triunfo, no queríamos salir. Y después todo nos vestían de blanco. No entiendo nada, no entiendo nada".

¿Qué quiere decir con esto Amaia? ¿Está intentando decir que ese es el motivo de su ruptura con Alfred?