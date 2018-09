Ed Westwick y Jessica Serfaty rompen tras la polémica que le ha rodeado de abusos sexuales

Ed Westwick no ha tenido el mejor año de su vida desde que fue acusado de abuso sexual por parte de cuatro mujeres. Un terrible e inesperado suceso del que ha terminado absuelto después de que los fiscales no encontraran suficientes evidencias que probaran su agresión. Y es que según fuentes del medio The Sun, el actor y su novia Jessica Serfaty han decidido ponerle punto final a su amor tras dos años de relación.

Todo apunta a que tras varias complicaciones, la pareja ha decidido tomarse un respiro para aclarar sus ideas. "Ed no ha cortado con Jess, creo que todavía se quieren, simplemente se han tomado un tiempo para pensar en ellos y en sus carreras", ha confesado la mencionada fuente.

Una separación que ha caído como un jarrón de agua fría después de que en varias ocasiones tanto Ed como Jessica presumieran por todo lo alto de su amor por las redes sociales. Según cuenta el medio, la actriz fue la que decidió dar el primer paso: "Tenían un piso juntos, lo reformaron y lo amueblaron, pero ahora vive en su propio apartamento en otro lugar. Aún hablan, pero Jess ha cerrado una película y ha estado pasando mucho tiempo fuera de casa porque estaba rodando".

Por ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Pero lo que sí sabemos es que los problemas con la justicia que ha tenido Westwick no han sido la causa de esta ruptura, ya que la modelo siempre ha confiado en la inocencia del actor: "Estoy muy feliz por este hombre. Después de todo, se ha hecho justicia"... ¿Qué habrá pasado?