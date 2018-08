El verdadero motivo por el que no sabemos nada de Mary Kate y Ashley Olsen

Mary Kate y Ashley Olsen llevan varios años alejadas del mundo del espectáculo. Las gemelas más icónicas de los años 90 decidieron hace ya algún tiempo que no querían seguir siendo personajes públicos, al menos no de la forma en la que lo fueron.

Y es que ellas llegaron a ser estrellas del mundo de la televisión mucho antes de poder ser conscientes de ello. Con tan solo 6 meses se expusieron al mundo de los focos, algo que con el paso de los años parece que les ha pasado factura ya que hoy en día no suelen conceder ni entrevistas, ni declaraciones.

Sin embargo, y con motivo del estreno de la línea masculina de 'The Row', su marca de ropa, las ex actrices han confesado para el portal de noticias de moda WSJ cuál ha sido el verdadero motivo que las llevó a alejarse del mundo del espectáculo.

Según han explicado ellas mismas, tuvieron una infancia tan pública que hoy en día prefieren llevar su vida personal y profesional en completo secreto. "No nos gusta presionar con nuestras creaciones. No sé si es por la forma en la cual crecimos, simplemente no nos gusta hablar de nosotras o de lo que estamos haciendo. No es nuestra forma de actuar", han dicho argumentando el más que entendible motivo por el cual prefieren llevar una vida discreta.

Además, las dos han querido revelar que a sus 32 años están más unidas que nunca y que su relación se definiría como una mezcla entre matrimonio y socias, donde obviamente han tenido momentos buenos y malos.