Selena Gomez acapara todos los titulares últimamente, y es que la joven ha vuelto al panorama musical por todo lo alto, nada más y nada menos que con una canción en la que le lanza más de una indirecta a su ex Justin Bieber: 'Lose You To Love Me', y que no ha dejado a nadie indiferente.

Y es que todos los ojos se han puesto en ella y también en la feliz parejita conformada por Hailey Baldwin y Justin Bieber, sobre todo atentos a la reacción que estos pudieran tener. Y entre idas y venidas, y también muchos rumores, a Selena también se la ha relacionado sentimentalmente con una chica que podría ser más que una amiga.

Así, la estrella Disney sigue dispuesta a demostrar que está mejor que nunca, y ha reaparecido en los American Music Awards, donde su amiga Taylor Swift arrasó por completo, con un espectacular y sexy minivestido de Versace en tono verde gracias al cual ha realzado todos sus atributos, y también ha presumido de cambio de look con un corte de pelo estilo bob que tan de moda está últimamente entre las famosas.

Y, una vez más, para sorpresa de muchos Selena ha aprovechado para lanzarle otro recadito a su ex Justin, y es que en las imágenes que ha subido a Instagram del evento, no ha dudado en mostrar un tatuaje que comparte con él: dos manos unidas y rezando. El mismo que Justin se hizo en 2012, aunque ella lo lleva en el muslo y él en la pantorilla. ¿Casualidad o indirecta?

Seguro que te interesa...

Bella Hadid deja claro que no soporta a Selena Gomez con este gesto