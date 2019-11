Selena Gomez ha superado a su ex Justin Bieber, de eso no cabe duda, y es que después del temazo con el que ha vuelto al panorama musical, 'Lose You To Love Me', y mediante el cual ha mandado más de un recadito al cantante, todo indica que la joven ha vuelto a encontrar el amor, y para sorpresa de muchos podría ser al lado de una chica.

Si bien hace días confirmaba estar soltera, negando así los rumores que aseguraban que podría haber vuelto con su ex Samuel Krost, ahora la estrella Disney ha sido pillada dándose un beso con la también cantante Julia Michaels, con la que además no ha dejado de dedicarse bonitas y cariñosas palabras lo que que ha hecho saltar las alarmas… ¿Están juntas?

De momento, las pruebas parecen hablar por sí mismas, ya que las dos jóvenes comparten incluso el mismo tatuaje en la mano. Y eso no es todo, sino que la propia Selena publicó una preciosa felicitación a su amiga especial por su cumpleaños donde le dedicó unas románticas palabras: "Mi amor, mi corazón y mi alma".

