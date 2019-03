Selena Gomez habla sin tapujos sobre su depresión

Selena Gomez es la protagonista del nuevo número de la revista Harper's Bazaar y junto con el reportaje fotográfico también hay una entrevista a la actriz y cantante quien no ha dudado en hablar sobre la depresión y ansiedad que padece desde hace algún tiempo. La entrevista ha estado a cargo de Katherine Langford, la actriz de 'Por trece razones', serie de la que Selena es productora.

Durante la entrevista Selena ha confesado que se ha visto obligada a pasar unas semanas en un centro para tratar su depresión y ansiedad. "He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad y no siento que lo vaya a superar. Es una batalla a la que tendré que enfrentarme el resto de mi vida", asegura Selena cuya prioridad es su salud por encima de cualquier otra cosa.

"Me pongo a mí misma por delante de todo lo demás. Quiero asegurarme de que estoy sana y si eso está bien todo lo demás también. No quiero marcarme metas para no decepcionarme si luego no las logro", añadía.

Además, habló sobre sus proyectos personales como su próxima colaboración en la película 'Doctor Dolittle', con Robert Downey J. y Antonio Banderas. También ha reconocido que es consciente de que su nuevo disco está tardando mucho en llegar pero asegura que se va a tomar todo el tiempo que le haga falta.

"Mi nuevo disco lleva mucho tiempo haciéndose y cuando la gente me pregunta el motivo, soy honesta y les digo que porque no he estado preparada y si me lleva diez años, pues diez años".