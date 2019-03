Sebastian Bear-McClard, así es el marido sorpresa de Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski se casó por sorpresa el pasado viernes con el actor y productor Sebastian Bear-McClard con quien lleva saliendo tres meses. Una noticia que sorprendió a todo el mundo. La pareja se dio el 'sí, quiero' en el ayuntamiento de Manhattan ante seis testigos, manteniendo la misma discreción con la que han vivido su romance durante estos meses.

Sebastian es un actor y productor que ya ha participado en varias películas como 'Good Time', protagonizada por Robert Pattinson; 'Heaven Knows What' y 'Still Life'. Además es uno de los socios de Elara Pictures, aunque no es tan famoso como su ya ahora mujer.

Una boda que ha sido noticia no sólo por lo repentino del evento sino por el peculiar look que ha lucido la novia en su gran día. Se trata de un traje de dos piezas de Zara en tono mostaza que ha lucido con unas sandalias de tacón negras y un sombrero con rejilla en el mismo color.