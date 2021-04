Lo que hace Melanie Griffith a sus 63 años para tener ese cuerpazo

Melanie Griffith siempre ha sido una de las mujeres más deseadas de Hollywood. La actriz ha sido admirada por su belleza y cuerpazo…

Y aunque ahora sus hijas llegan pisándole los talones, Dakota Johnson, quien ya ha conseguido hacerse un importante hueco en el mundo del cine como protagonista de la saga 'Cincuenta Sombras de Grey', y Stella Banderas, como modelo; Melanie Griffith ha demostrado cómo sigue cuidándose a los 63 años para seguir siendo una espectacular belleza.

A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido un vídeo donde muestra los entrenamientos que realiza para conservar la figura. Unos ejercicios que realiza de la mano de su entrenador, Gunnar Peterson.

Entrenamientos que, tal y como confiesa junto al post, realiza 3 veces por semana: "Hago ejercicio con @gunnarfitness 3 veces por semana, a veces más si no me ha pateado el trasero con demasiada fuerza. Estoy decidido a mantenerme en forma a los 63 años. Además, Gunnar es una de las personas más divertidas, amables e interesantes que he conocido. Nos reímos, me empuja con fuerza. Feliz mujer agradecida que soy!".

Además, la intérprete está muy inmersa en el mundo de las redes. Y así lo demuestra, comentando las diferentes publicaciones que hacen sus hijas. Recientemente la actriz no podía evitar mostrar su asombro tras ver en Instagram publicado la primera vez que su hija Stella Banderas protagonizaba una campaña de moda para la firma 101%: "OMG!!! My beauty!!!" ("Oh Dios mío, mi preciosa"), le escribía la intérprete junto a una de las publicaciones.

La actriz siempre ha mostrado la cercana relación que mantiene con sus tres hijos, fruto de tres relaciones diferentes: en 1981 se casó con Steven Bauer y de ahí nacía su hijo Alexander; en 1989 nació Dakota, a la que tuvo junto a su primer marido, Don Johnson (matrimonio que en un primer momento apenas duró seis meses) y que tras pasar por rehabilitación volvió a retomar casándose de nuevo; y finalmente nacía Stella, en 1996, fruto de su matrimonio con Antonio Banderas con el que se casó en mayo de ese mismo año.

