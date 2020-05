Aunque en España el Día de la Madre se celebra el primer domingo de mayo, en Estados Unidos es este domingo 10, una fecha que al igual que en nuestro país se ha visto afectada por la crisis sanitaria del coronavirus.

Es por eso mismo que muchas madres no han podido estar cerca de sus hijos y viceversa, como es el caso de Paula Echevarría.

Pues exactamente lo mismo le ha ocurrido a la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians', que ha querido hacerle un regalo a su madre Kris Jenner.

"¡Vivo por regalos sentimentales, así que gracias Alfred García por hacer que mi madre sea súper feliz este Día de la Madre! ¡No podía esperar para darle el regalo!", decía en el Tweet.

¿Alfred García? ¿Nuestro paisano? Nada más publicar ese tweet el nombre del joven se hizo trending topic, te contamos que tienen en común en el vídeo.

