De viaje por Europa

El culebrón de Bradley Cooper, Irina Shayk y Lady Gaga no deja de darnos sorpresas, y es que cuando todo parecía indicar que entre el actor y la cantante no había más que una simple amistad, a juzgar por las imágenes de Gaga besando a otro hombre, un nuevo giro de los acontecimientos vuelve a hacernos dudar, y es que los protagonistas de 'Ha nacido una estrella' se han ido de viaje por Europa. ¿Están juntos o no?