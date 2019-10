Si hay algo que han demostrado Kourtney Kardashian y Scott Disick, a pesar de su separación y de los muchos problemas que han tenido en el pasado, es que ambos están entregados al cuidado de sus hijos.

Y si hace tiempo veíamos como Kourtney y Scott se enfadaban con Corey Gamble, el novio de su madre Kris Jenner, por decir que su hija Penélope necesitaba un azote; ahora Kourt ha sacado las uñas por su hijo pequeño Reign de 4 años…

La mayor de las hermanas Kardashian publicaba recientemente una galería de imágenes en Instagram donde en algunas de ellas aparecían sus hijos disfrutando de unos días en una casa de campo en California.

Unas fotos preciosas pero donde los haters han decidido cebarse con el pelo largo que luce el hijo pequeño de Kourtney y Scott.

"De verdad que necesitas cortarle el pelo", escribía un usuario de Instagram junto a la galería de imágenes que había publicado. Un comentario al que Kourt no dudó en contestar: "De verdad que no deberías preocuparte por los niños que no son tuyos. Es un niño feliz".

Una respuesta que en cuestión de minutos había alcanzado miles de likes mostrándole así su apoyo ante tal comentario.

