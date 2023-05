Ana Morgade muestra cómo ha crecido su hija de dos años en una foto vestidas igual: "Las gemeliers de Hacendado"

En marzo de 2021, Ana Morgade hacía uso de sus redes sociales para anunciar una feliz noticia: la presentadora se había convertido en madre de su primera hija. "Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO.

Es la única foto Mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es REAL COMO LA VIDA. Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento. Hoy estoy volando en camisón! GRACIAS por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses. También os digo que ahora mismo no recuerdo nada. Pero os leo y os como la cara", escribía junto a este post donde contaba cómo había sido su experiencia con el parto, como siempre, con mucho humor.

Desde la llegada de la pequeña Martina, de la que poco después reveló el nombre, han sido contadas las ocasiones en las que la presentadora ha publicado alguna imagen con su pequeña en redes, y siempre, tapando su rostro para así proteger su imagen. Pero con motivo de la fiesta de San Isidro, este lunes la presentadora ha publicado una instantánea que protagoniza junto a su hija, que ha acompañado de un divertido mensaje y donde vemos lo mayor que está ya la pequeña de dos años.

"Voy vestida igual que mi hija de dos años? SÍ. Era yo consciente antes de que me hicieran la foto? PUES EN ABSOLUTO. Esto me pasa mogollón. Me creo yo la más moderna de todo el Sonorama y llevo el mismo look que un bebé. Moloncísimo bebé, las cosas como son. Las gemeliers de hacendado os desean desde la playa FELIZ SAN ISIDRO!", escribe Morgade en este post donde vuelve a demostrar su gran sentido del humor.

Una publicación que ha generado un gran número de reacciones y comentarios, entre ellos, el de su compañera Anna Simon, que recientemente hacía balance en Instagram sobre cómo había sido su primer año como madre.