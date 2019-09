El nombre de la hermana mayor de las Kardashian está en plena actualidad, y es que además de haber sido fotografiada paseando de nuevo con su exnovio Younes Bendjima; Kourtney Kardashian ha protagonizado un momento muy tenso con el novio de su famosa madre Kris Jenner, Corey Gamble.

En un nuevo avance del famoso programa familiar 'Keeping Up With the Kardashians' vemos a Kourtney sentada en una mesa junto a su ex, Scott Disick, su madre Kris Jenner, el novio de esta Corey Gamble, su hermana Kim Kardashian y su ya famoso amigo Jonathan Cheban hablar sobre el problema que ha tenido la hija de Kourt y Scott, Penélope, con una de sus niñeras a la que le arañó la cara.

Un altercado que ha hecho que Corey se lleve las manos a la cabeza, y es que el novio de Kris Jenner cree que Penélope necesita mano dura y le hace falta algún azote.

Unas palabras por parte de Corey que dejaron a Scott completamente sorprendido que no podía creer lo que había escuchado mostrándose bastante enfadado con Corey.

