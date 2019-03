El smoothie de placenta que se bebió Hilary Duff tras dar a luz

Hilary Duff dio la noticia de la llegada de su segundo hijo, Banks Violet Bair, a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Banks Violet Bair, this little bit has fully stolen our hearts! She joined our world at home on Thursday afternoon and is absolute magic". Poco después de dar a luz, la actriz habló con el doctor Elliot Berlin en su podcast 'Informed Pregnancy' donde reconoció que, tras el parto, se tomó su placenta en forma de smoothie.

Desde hace algunos años está de moda que las famosas alardeen sobre la ingesta de la placenta tras el parto, siendo las Kardashians otro ejemplo en este campo. El motivo por el cual lo hacen es que algunos estudios afirman que beneficia a la recuperación física de la mujer después de dar a luz.

Hilary comentó en el podcast que, en vez de convertir la placenta en pastillas, solicitó que la transformaran en cubitos de hielo. Lo más impactante es que sigue conservando algunos de ellos en el frigorífico de su casa. La ex Lizzie McGuire se lo tomó con un poco de zumo natural y fruta y, reconoce que "ha sido el smoothie más delicioso que jamás he tomado".