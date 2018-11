La pedida de mano de Frankie Muniz, protagonista 'Malcom in the Middle', a su novia

Este pasado fin de semana el conocido actor protagonista de la serie infantil 'Malcalom in the Middle' y piloto de carreras, Frankie Muniz, le pidió matrimonio a su novia Paige Price en el Latern Fest en el Pinal Fairgrounds & Event Center, Arizona.

Fue su novia quien se encargó de publicar la noticia en las redes con un post donde salían besándose y con el siguiente texto: "Cuando eres una niña pequeña sueñas con casarte con el hombre de tus sueños. Crees que todas esas cosas extravagantes, desde la forma en que te lo va a pedir, al vestido que vas a usar, la música que vas a bailar con tu padre. A veces, la realidad supera a tus sueños y te sorprende".

El texto emotivo texto seguía: "Frankie Muniz, eres más que un sueño para mi. Me has enseñado cada día, me has acompañado en mis peores momentos y me has empujado a sobrepasar barreras. Amo cada parte de ti y te adoro más y más cada día. De verdad no puedo esperar a ser tu esposa. PD: Eres el maestro de las proposiciones. PD2: Comencé a llorar tanto que ni era capaz de publicar fotografías, pero aquí están", finalizó Price.