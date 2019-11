Kaia Gerber, la hija modelo de Cindy Crawford que está triunfando sobre las pasarelas de todo el mundo, ha dado una auténtica sorpresa al ser pillada con un famoso ex de Ariana Grande. Nada más y nada menos que Pete Davison, con quien la cantante estuvo a punto de pasar por el altar, aunque finalmente todo terminó de una forma inesperada y trágica.

Pete, que después de romper con Ariana estuvo saliendo con varias chicas entre las que se encuentran Kate Beckinsale o Margaret Qualley, la hija de Andie McDowell, parece haber puesto ahora los ojos en Kaia.

Ambos fueron pillados en Malibú saliendo del lujoso restaurante Nobu, uno de los preferidos de las Kardashian, después de disfrutar de una romántica cena. Y lo cierto es que la guapa modelo debe de gustarle mucho al ex de la intérprete de 'Thank you, next', porque ha sido capaz de cruzar Estados Unidos para estar con ella, ya que Pete se encontraba en Nueva York grabando el programa 'Saturday Night Life'.

¿Irán muy enserio? Todo indica que sí, al menos de momento.

