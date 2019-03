Ariana Grande rompe con Pete Davidson y cancela su boda

Ariana Grande y Pete Davidson han roto tras cinco meses de relación. La pareja inició su relación muy poco después de que la cantante acabara su historia de dos años con Mac Miller, que se suicidó el pasado mes de septiembre.

Tan sólo un me después de que empezaran a salir se comprometieron y ahora, según el portal TMZ, su esperada boda también se ha cancelado. Al parecer, aunque no se ha confirmado nada por ninguna de las partes, varios medios americanos apuntan a que el motivo principal sería la muerte de su ex, por la que se quedó en shock y de la que todavía no se ha sobrepuesto.

“Te adoré desde el día que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Estoy tan molesta, estoy tan triste, no sé qué hacer, fuiste mi más querido amigo por mucho tiempo”, escribió en sus redes sociales tras el fallecimiento de Miller.