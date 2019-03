La carta que ha escrito una presa a Kim Kardashian desde la cárcel

Aunque siempre Kim Kardashian ofrece una imagen bastante frívola, la estrella televisiva está involucrada en una causa social con la que queda demostrado que tiene más corazón de lo que muchos se piensan.

Según ha publicado el portal de noticias TMZ, la mujer de Kanye West está ayudando a una mujer condenada a cadena perpetua. Kim ha puesto a su equipo de abogados a disposición de la presa Alice Marie Johnson que fue condenada con 42 años por su supuesta implicación en el tráfico de drogas.

Alice Marie Johnson ha decidido escribir una emotiva carta a Kim desde la cárcel donde le agradece toda la ayuda y el apoyo que está recibiendo por parte de la celebridad.

"Querida, Kardashian: Me siento muy halagada por lo que estás haciendo y por lo que ya has hecho por mí. Cuando hablé con mi abogada, Shawn Holley, y me reveló el nombre de mi benefactora, tuve que tomarme un tiempo para procesar y digerir el hecho de que tú eras realmente la persona a la que ella se refería. No hay palabras que puedan expresar mi gratitud eterna e infinita", recoge parte de la carta que ha recibido Kim y a la que portal TMZ ha tenido acceso.