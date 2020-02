Caroline Flack fue hallada sin vida en su domicilio el día después de San Valentín. La presentadora pasaba por un momento complicado después de que su pareja, el modelo Lewis Burton, la denunciara por agresión física.

Aunque quiso retirar la demanda, esta siguió su curso y desde entonces Caroline tenía que mantenerse alejada de él. En su carta de despedida, antes de acabar con su vida, la presentadora hablaba sobre todo lo que había perdido a consecuencia de ello y todo lo que había hecho sufrir a su familia y amigos.

Ahora ha sido un exnovio anterior, Danny Cipriani, con el que estuvo saliendo durante dos meses el año pasado, el que ha compartido los mensajes que se mandó con Caroline el día antes de su fatídica muerte.

"Hola Punto Negro", le escribió a la estrella de rugby, con el cariñoso apodo con el que se refería a él porque hasta hacía unos meses su foto era precisamente un punto negro, y añadía: "Estoy bien, ¿qué tal tú?", a lo que él le respondía: "Jajaja. Te ves maravillosa en tu foto. Yo estoy bien. Navegando por una industria que nunca me ha convencido. Pero… Sigo estando genial".

Por último, Cipriani le preguntaba: "¿Por qué solo estás bien? Te quiero sonriendo", a lo que ella le decía: "Bueno, tengo un caso judicial en camino".

Danny ha revelado que está pendiente de las redes sociales y que agradece las palabras de apoyo que ha recibido, y ha querido revelar el motivo por el que compartió sus mensajes: "A ella no se le permitió hablar con su novio durante todo el caso debido a la ley. Quería que se retiraran los cargos. Ellos querían continuar juntos. No estoy señalando con el dedo. El CPS y la policía hacen un buen trabajo. Solo digo que no siempre podemos hacer un buen trabajo".

Seguro que te interesa...

Se hace público el desgarrador mensaje de Caroline Flack, ex del príncipe Harry, antes de suicidarse