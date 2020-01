En plena batalla contra Rob Kardashian por la custodia de la pequeña Dream, Blac Chyna ha emprendido una nueva persecución mediática contra Kylie Jenner por su subir a su hija en el mismo tipo de helicóptero en el que hace unos días falleció de forma trágica en jugador de los Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

Y es que meses después de que Rob y su hermana Kylie Jenner llevaran a Dream a dar un paseo en helicóptero para celebrar su cumpleaños, Chyna ha emprendido una persecución mediática tras acusar a las dos estrellas de 'Keeping Up With The Kardashian' de poner a su hija en peligro sin su permiso, y así lo ha declarado la abogada de Chyna encargada de la custodia de la pequeña en un comunicado para el portal Radar: "Chyna nunca le dio permiso a Kylie para llevar a su preciosa hija Dream en un viaje en helicóptero. Ningún padre debería descubrir después del hecho que su hijo ha participado en una actividad peligrosa sin su permiso. Chyna expresó sus fuertes objeciones a Rob e insistió en que nunca vuelva a suceder".