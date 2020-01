Rob Kardashian vuelve a situarse en una gran polémica familiar después de acusar a su expareja Blac Chyna de "tomar drogas y actuar de manera inapropiada" delante de su hija, Dream, mientras están en trámite para solicitar la custodia de la pequeña de 3 años.

Y es que la mala relación entre ambos está peor que nunca, hace unos meses la modelo acudía a los tribunales para acusar a Rob de maltrato físico. Y a pesar de que la sentencia fue favorable a favor de la modelo, ahora ambos se han visto embarcados en un nuevo tema legal.

El pequeño del 'Klan' Kardashian ha solicitado la custodia de la niña y ha pedido que su exmujer tenga acceso reducido, permitiendo ver solo a la pequeña durante los fines de semana con la supervisión de una niñera, y es que según ha revelado una fuente cercana a Rob para E! News plataforma donde se emite 'Keeping Up With The Kardashian': "Dream le cuenta algunas de las cosas que pasan y también las escucha por parte de su niñera y de amigos. Rob y su familia han empezado a notar serios cambios de comportamiento en Dream cuando pasa algo de tiempo en la casa de Chyna. Vuelve con Rob y necesita un tiempo para reajustarse".

Ahora otra fuente cercana a la empresaria estadounidense ha querido hacer frente a estas graves acusaciones y así se ha pronunciado para el medio TMZ: "Nunca ha consumido drogas frente a sus hijos y solo bebe en ocasiones cuando sus hijos no están cerca".

Sin duda esta guerra entre la expareja es algo que solo se podrá resolver en los tribunales, solo esperamos que la pequeña Dream acabe en las mejores manos…

