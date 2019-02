La revelación de Tania Llasera sobre su pecho y nariz

Si hay algo por lo que se caracteriza el Instagram de Tania Llasera es por la gran naturalidad que la presentadora intenta mostrar a todos sus seguidores.

El día a día de su casa, sus rutinas, sus proyectos… Pero también hay ocasiones en las que la presentadora hace confesiones tan sorprendentes como esta…

Recientemente Llasera publicaba una imagen donde posaba de perfil tocándose la nariz. Un post en el que revela que una vez, durante sus comienzos en televisión, la animaron a que se operara la nariz y el pecho.

"Me dejaron caer que porque no me operaba nariz y pecho... volví a casa hecha una furia y por supuesto les mandé a paseo", escribe la presentadora en el post que ha publicado y donde confiesa el aplaudido motivo por el que a día de hoy su nariz y pecho sigue igual que entonces.