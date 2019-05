Tamara Gorro se ha hecho un retoque estético del que nadie se ha dado cuenta

Tamara Gorro ha vuelto a someterse de nuevo a un retoque estético. Así lo ha confesado ella misma a través de un vídeo en el que ha revelado: “Por cierto, estoy muy ofendida. Me he hecho un retoque estético y nadie se ha dado cuenta, nadie me ha dicho nada”.

¿A qué retoque se refiere la televisiva? Es cierto que Tamara se ha sometido a alguno que otro, por lo que puede resultar complicado identificar lo nuevo que se ha hecho, pero tal y como ha desvelado en su Instagram Stories, será esta semana cuando lo desvele en uno de sus vídeos de su canal oficial.

Tamara es muy sincera con sus seguidores y no tiene problema en revelarles todos sus secretos. A través de las redes sociales se ha creado una legión de fans que la apoyan incondicionalmente.