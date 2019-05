Esto es lo que piensa Sara Sálamo del posado de Meghan Markle y el príncipe Harry tras convertirse en padres

Durante las últimas semanas han sido muchas las noticias que han circulado en torno al nacimiento del hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, y tras convertirse en padres finalmente de su primer hijo, la atención sigue centrada completamente en ellos.

Y es que a pesar de que anunciaron que llevarían el nacimiento de su pequeño en la intimidad, tras la gran expectación que se había generado, Meghan y Harry decidieron hacer pública la feliz noticia y este miércoles posaban por primera vez ante los medios con su hijo y revelaban el nombre que han elegido para él.

Un posado de lo más comentado, la propia Tania Llasera decidía utilizar su cuenta personal de Instagram para aplaudir a la Duquesa de Sussex por la gran naturalidad que mostró durante el posado oficial y valoró que Meghan escogiese un look con el que no intentó disimular su figura postparto. Pero no todas piensan igual…

Y es que junto a esta foto la actriz Sara Sálamo, que dentro de muy poco se convertirá en madre de su primer hijo junto al jugador del Real Madrid Isco Alarcón, comentaba lo horroroso que le parece "tener que hacer una presentación obligada": "Pues a mí parece un horror tener incluso que hacer esta presentación obligada. Cuando lo que te apetece es estar en casa, en pijada, con el moño y tu bebé… e ir recuperándote como buenamente puedas y presentarlo cuando a ti te apetezca, no por un supuesto protocolo royal. Yo me estaría subiendo por las paredes", comenta Sara junto a las dos instantáneas que ha publicado Tania Llasera de los Duques de Sussex.