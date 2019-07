Para Sara Carbonero las cosas están mejorando, al igual que para su marido Iker Casillas, debido a los sustos que se llevó la pareja hace unos meses debido al cáncer de ovario que tuvo que tratarse la periodista y el ataque al corazón que sufrió el futbolista. Pero ahora nuevas noticias llegan a la vida de la periodista, la cual acaba de hacer realidad uno de sus sueños y así lo contaba en Instagram con un mensaje que compartía con todos sus seguidores.

"Cuando @dianavalcarcel me mandó un mensaje en abril diciéndome que tenia que darme una noticia preciosa, no intuía de que podía tratarse. Teníamos previsto hacer un viaje a Tanzania ahora en julio, así que esperamos a esa fecha para que me lo contara en persona. La vida quiso que en esta ocasión tampoco pudiera llevar a cabo un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo, como ya me pasó en octubre…". Comienza así Carbonero el mensaje, con unas instantáneas del viaje que realizó a Senegal en 2017 con Unicef.

"Así que la noticia llegó en forma de llamada y no pude más que emocionarme al saber que el Patronato de Unicef había aprobado mi nombramiento como Embajadora de Unicef Comité Español", desvela Sara con alegría e ilusión, y continua su mensaje agradeciendo a todos los miembros de la ONG por dejarle formar parte de su proyecto y concluye con un mensaje muy determinante: "Desde aquí me comprometo a seguir ayudando y que caminemos de la mano con paso firme para cambiar el mundo. Esto solo acaba de empezar @unicef.es".

Todos sus seguidores la han felicitado por esta maravillosa oportunidad que le han brindado a la periodista donde también ha querido Unicef mostrar su alegría, pues están muy contentos con su nueva embajadora y así lo han mostrado en su Instagram oficial.

