Kiko Rivera, superado tras la comunión de su hija, se explica después de confesar que había perdido el control

Hace unos días, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales recibía su primera comunión en Sevilla. Una ceremonia marcada por la ausencia de su abuela, la tonadillera Isabel Pantoja, y su tía, Isa Pantoja, quien se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. Kiko, que actualmente no tiene relación ni con su madre ni hermana, se mostró un tanto afectado en la emotiva carta que dedicó a su hija en su cuenta de Instagram, destacando así que no importaba quien no había estado, sino los que celebraron y abrazaron a su hija durante el evento.

Kiko Rivera e Irene Rosales tras la comunión de su hija Ana | Gtres

A pesar de esto, Kiko Rivera no deja de sorprendernos. Hace meses que el hijo de la cantante Isabel Pantoja está centrado en su cambio físico. Una nueva rutina y hábitos que no ha dudado en compartir diariamente con sus seguidores en sus redes sociales, pero que se ha visto interrumpida tras la comunión de su hija. Es precisamente en su cuenta de Instagram donde Kiko ha reconocido abiertamente que ha perdido el control. "Estas últimas semanas han sido un torbellino...demasiados cambios, demasiadas exigencias, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque intento ser fuerte, positivo y tirar siempre hacia adelante, hay momentos en los que simplemente no puedo más", afirmaba el artista.

Un texto en el que además de dar a entender que abandona temporalmente su entrenamiento diario, dieta y ganas de fumar, aprovecha para lanzar un nuevo dardo. Y es que, un día después de las imágenes publicadas junto a sus hijas y mujer durante la comunión, Kiko ha revelado que fue un día muy duro emocionalmente: "No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizá eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy, o quizás simplemente mi mente ya estaba al límite y ese fue el empujón final". Además, al final, ha reconocido que ha vuelto a fumar "un par de cigarrillos". Pero, ¿abandonará las redes?

Tras la oleada de comentarios y mensajes de ánimo, se ha especulado mucho sobre si el hijo de la tonadillera se había alejado de las redes por un tiempo. No obstante, él mismo no ha dudado en desmentirlo y, como no podía ser de otra forma, también lo ha hecho a través de un nuevo post en Instagram lleno de intenciones. En él ha dejado claro que ni deja las redes, ni tampoco su trabajo en la industria musical: "Voy a seguir subiendo contenido, voy a seguir compartiendo, aunque a veces no sea lo que esperáis ver, aunque no siempre venga con una sonrisa o con el personaje que algunos esperan". Y es que, tal y como ha dicho, no necesita desconectar de sus seguidores, sino conectar consigo mismo de nuevo. Solo así sanará.

A pesar de que el hijo de Isabel Pantoja y Paquirri se ha mostrado más sincero, claro y vulnerable que nunca, a veces las palabras se malinterpretan: "No he dicho que deje las redes, lo que dije es que estoy viviendo muchos cambios en mi vida, de esos que te remueven por dentro, que te obligan a parar, a mirar hacia dentro".

De esta forma, y dando prioridad a su salud tanto física como mental, Kiko ha querido dar las gracias: "Gracias a los que estáis sin exigirme nada, gracias a los que entendéis que a veces simplemente necesito respirar. Sigo aquí, con el corazón lleno, recolocando piezas, y aprendiendo a no tener que estar al 100% para seguir adelante. Nos vemos."