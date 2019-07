Sandra Gago no puede estar más feliz, y es que ya falta muy poquito para que ella y Feliciano López se den el 'sí, quiero', aunque antes ha podido disfrutar junto a sus amigas de una despedida de soltera al más puro estilo de las mil y una noches en Marrakech.

"Las mejores amigas y despedida que podía tener. ¡Os adoro!", escribía junto a la serie de instantáneas que compartió en Instagram.

En ellas se la ve de lo más radiante luciendo un bañador blanco con la palabra 'Bride' (novia) , mientras sus amigas lucen unos muy parecidos aunque en color negro y con la frase 'Bride squad' (escuadrón de la novia).

Sandra y Feliciano, que se comprometieron en enero de este año, no pueden estar más enamorados, y así lo han demostrado a lo largo de casi dos años de relación. De hecho, la emocionada novia ya contaba en abril algunos de los detalles de su boda. De momento, parece que el tenista también ha enterrado el hacha de guerra con su ex, Alba Carrillo, quien recordemos que no se tomó muy bien el anuncio de su boda.

