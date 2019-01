El rabioso ataque de Alba Carrillo a Feliciano López tras anunciar su boda con Sandra Gago

Alba Carrillo ha dejado claro en una entrevista en Lecturas que no piensa perdonar nunca a Feliciano López: “Me mandó a la calle y tengo imágenes que no se me van a olvidar. Todo lo que le pueda sacar, se lo voy a sacar. Una mujer humillada es lo más peligroso que hay”.

Asegura que le sentó fatal la noticia de su boda con Sandra Gago: “No quiero ver noticias buenas sobre una persona que me ha hecho tanto daño. No le puedo desear nada bueno, no tengo esa capacidad de perdón. Le tengo mucho asco, me da mucha rabia”.

Sobre Sandra afirma: “Ahora se va a casar con esa pobre niña, la ve como a Bambi. Lo que más me gusta es ver que pierde, que sufre y le va mal. No confío en que sea feliz con esta chica, se casa para blanquear su imagen”, sentencia. Y termina advirtiendo a la futura mujer de su ex: “Le diría que no ceda en nada. Conmigo lo intentaron pero no cedí”.