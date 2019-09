Daniel Illescas ha emprendido con ilusión la presentación de su primer libro, 'Be part of it', pero puede que una reciente denuncia por parte de Pelayo Díaz le haga replantearse las cosas. Y es que según ha informado el diseñador a través de su Instagram stories, Illescas le ha plagiado el diseño de la autobiografía que él publicó en 2016 titulada 'Indomable'.

Aunque el contenido es distinto, ya que el influencer narra la experiencia de un viaje a Kenia que le cambió la vida, lo cierto es que tal y como ha mostrado Pelayo en su Instagram, el diseño de ambos libros es muy parecido. Algo, ante lo cual el diseñador ha explotado: "Querido Daniel Illescas. Me he enterado que presentaste ayer tu libro… Así quería darte la enhorabuena y de paso agradecerte a ti y a tu talentoso diseñador gráfico el homenaje tan bonito que le has hecho a mi libro 'Indomable', publicado en 2016", ha escrito.

Parece que Daniel no está pasando por su mejor momento, y es que además de este pequeño desencuentro en cuanto a su libro, podría haber terminado su relación con Laura Matamoros después de muchos rumores en cuanto a una posible crisis entre ambos.