Desde finales del mes de agosto los rumores de ruptura de Laura Matamoros y Daniel Illescas suenan cada vez más fuerte. Este fin de semena el modelo e influencer presentaba su nuevo libro 'Be part of me' en Barcelona y en Madrid pero parece que tuvo una desagradable sorpresa.

Laura Matamoros no asistió a dicha presentación a pesar de lo muy importante que era para su pareja y, además, tampoco hizo eco por redes sociales para darle más visibilidad. Sin embargo, si que utilizó las redes sociales para mostrar a sus seguidores su nuevo look y para compartir en Instagram Stories la cena que tuvo con sus amigas.

La ausencia de la hija de Kiko Matamoros y Makoke sorprendió que tanto que no dudaron en preguntarle a Daniel si eran ciertos o no los rumores de ruptura. Dale al play y descubre lo que contestó el joven.

