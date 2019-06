Las inesperadas palabras de Paula Echevarría a Miguel Torres

Paula Echevarría no puede estar más feliz, y es que si bien acaba de estrenar casa, con nuevo photocall para sus estilismos incluido, la actriz sigue disfrutando de una relación muy estable junto a Miguel Torres. El futbolista, con el que lleva ya un año y medio de relación, le ha devuelto la ilusión y la fe en el amor tras su divorcio de David Bustamente.

Y Paula no le puede estar más agradecida. Tanto, que no duda en gritar el amor que siente por él a los cuatro vientos, como bien ha hecho con su última publicación. "Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti", escribía en su Instagram Stories parasafreando la letra de una famosa canción de reggeaton.

Esta no es la primera vez que Paula se pone romántica, ya que hace muy poco también aprovechaba para compartir una de las imágenes que el fotógrafo Bernardo Rodal les tomó durante una bonita sesión de fotos en pareja.