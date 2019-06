Paula Echevarría ya ha enseñado su nueva casa y no te habías dado cuenta

Adiós al histórico jardín de la otra casa de la actriz

Paula Echevarría ya se ha mudado a su nueva casa y no puede ser más feliz, aunque este cambio haya significado no solo el fin de su matrimonio con David Bustamante, sino también el de los míticos posados en su ya famosísimo jardín. Una nueva casa que la actriz ha ido mostrando a través de su cuenta de Instagram aunque todavía no te habías dado cuenta...