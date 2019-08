Paula Echevarría está disfrutando al máximo del verano, y lo cierto es que está siendo de lo más especial para ella y su chico, Miguel Torres. Ambos han disfrutado de unas románticas vacaciones en Italia, tras las cuales, han regresado a España con las pilas cargadas y con ganas de seguir sumando recuerdos inolvidables en la tierra natal de la actriz. De hecho, Paula y Miguel incluso han llegado a vestirse iguales con motivo del Festival de la Sardina.

Sin embargo, en medio de la euforia, y siendo consciente de que los medios están pendientes constantemente del posible anuncio de una boda o un embarazo, la ex de David Bustamante ha echado mano de su humor y ha subido la imagen de un test de embarazo a su Instagram Stories. Pero que no cunda el pánico, que se trata simplemente de una bromita en la que indica: "Mi estado actual: Tranquila, son las croquetas". Vamos que Paula no está embarazada sino que está comiendo más de lo normal, pero han sido muchos los que nada más ver esta imagen se han quedado impactados...

Por otra parte, David también parece haber rehecho su vida por completo al lado de Yana Olina, a la que incluso sacó a bailar una romántica canción durante uno de sus conciertos. Algo que, por cierto, nunca antes había hecho con su ex. ¡Siempre hay una primera vez para todo!

