Paula Echevarría está más enamorada a cada día que pasa, algo que deja patente en su Instagram, donde no faltan las imágenes en compañía de su chico. Y es que después de pasar un verano increíble, donde han viajado juntos por Italia y por buena parte del norte de España, sin olvidarse de Marbella, la pareja ha retomado 'la vuelta al cole' con ganas.

Y si ya veíamos como Miguel acompañaba a Paula a llevar a su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, a su primer día de clase, ellos también se han reincorporado a la rutina centrándose en el ejercicio y embarcándose en nuevos proyectos profesionales. Recordemos que Miguel anunciaba hace unos meses que dejaba el fútbol, y al parecer se ha trasladado desde Málaga a vivir con su chica a Madrid.

Y para nueva muestra de lo unidos que están, el reencuentro que ha protagonizado Paula con sus amigas, Marta Hazas y Cecilia Freire, las conocidas como 'chicas Velvet', y donde no ha faltado la presencia de Miguel. Así lo ha publicado en su Instagram: "Tenemos chico nuevo en la oficina", ha escrito junto a la imagen en la que salen todos posando y de lo más sonrientes.

Y lo cierto es que las críticas no han tardado en llegarle: "Qué pesadez, ¿hasta para una tarde de chicas ha de ir con él? Será para tenerlo siempre controlado y que no fiche a otra, aunque de momento vive de ella, no la deja ni en broma... jejeje", "Qué pesada … ¿No puedes ir tú solita a los sitios?" o "¡Qué pesadilla! Parece que no existe otro hombre", son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores en la publicación.

Seguro que te interesa...

La tajante respuesta de Paula Echevarría a los rumores de embarazo