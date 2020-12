Las muchas opiniones que ha generado este detalle del look de Natalia Sánchez en su foto en casa: "Sin esos calcetines mejor"

Natalia Sánchez está disfrutando, dentro de lo diferente que están siendo estas fechas por culpa de la pandemia, de las Navidades. La actriz, que hace unas pocas semanas desvelaba que su plan de puente para este atípico 2020 sería quedarse en casa, aprovechando así para dejar todo preparado para estas Navidades, parece que le está gustando eso de hacer planes hogareños.

Tal y como lo ha demostrado una de sus últimas publicaciones en la que la intérprete ha confesado que: "Al final le estoy cogiendo gustillo a quedarme en casa estos días... Además, estamos aprovechando para dejar la casa y los armarios impolutos. Que se acumula mucha suciedad y no están las cosas para escatimar en higiene...".

Una imagen de lo más casera en la que aparece junto a una secadora mientras juega a las cartas y luce un cómodo outfit que ha generado un sinfín de opiniones. Y es que, en su posado más hogareño luce un suéter granate de cuello vuelto y de unos llamativos calcetines altos que se han convertido en los auténticos protagonistas de la fotografía.

Unos calcetines blancos, verdes y amarillo fosforito que han hecho que su tablón de comentarios se debata entre dos opiniones muy distintas. Y es que, pese a que a muchos les han encantado y así se lo han hecho saber: "Muy guapa y me encantan los calcetines" o "Me gustan mucho tus calcetines. ¿De dónde son?", a otros parece que ese especial detalle en su look no les ha hecho especialmente gracia.

"Sin esos calcetines... mejor", le ha escrito un usuario. ¡Unos calcetines de lo más vistosos que te mostramos en el vídeo de arriba!

