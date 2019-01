La tensa pelea de Nagore Robles con un taxista

Nagore Robles protagonizó una tensa pelea con un taxista en plena calle cuando vio que este estaba increpando a una señora que viajaba en Cabify. Decidió salir en defensa de la mujer y salió malparada, por lo que recurrió a su Instagram Stories para contar lo sucedido.

“Un grupo de taxistas estaban agrediendo a un Cabify y una señora les pidió que por favor se relajaran porque estaban poniéndose muy violentos. Esa señora inmediatamente fue agredida con insultos y gritos, así que por supuesto me metí a defenderla. Únicamente pedí que no gritaran e insultaran a esa señora que estaba intentando calmar el ambiente”, contaba Nagore.

Y continuaba: “Como ese taxista empezó a insultarme y gritarme, cogí mi móvil para, entre otras cosas, sentirme más segura”. Nagore asegura que no es de meterse en este tipo de historias pero que no le gustó la actitud del taxista que estaba insultando a la mujer: “Ha sido totalmente descortés, mal educado, agresivo… Es una pena que tengan que luchar y revindicar de esta manera y que otros taxistas se estén llevando la fama por este tipo de personas”.

Por último, también quiso denunciar la pasividad policial: “Quiero decir que estoy bien, todo está en orden, es lo que pasa, lo peor de todo es que le he dicho a un policía que me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo y me ha dicho que estaba trabajando”.