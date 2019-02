Melanie Olivares confiesa por sorpresa que está separada desde agosto

Melanie Olivares lleva separada desde el pasado mes de agosto. Todo el mundo pensaba que la noticia se le había escapado a su amiga Yolanda Ramos durante una entrevista en un programa de televisión, pero lo cierto es que ella lo ha reconfirmado en El Periódico de Cataluña.

Melanie se daba el ‘sí,quiero’ con el músico Gorka González en una íntima ceremonia en Galapagar en 2016 a la que acudían familiares y amigos íntimos entre los que se encontraban Paco León, Carmen Machi o la cantante Bebe.

Un año después llegaba al mundo Lucho, su hijo en común, pero desde el pasado verano han tomado caminos diferentes: "Sí. Estoy separada desde agosto y a mi hija Martina, a la que la fui a buscar a Etiopía, le digo: 'Esta familia la hemos arrancado nosotras. Con tu llegada iniciamos algo que no sé cómo va a acabar'. Y ahora me he separado de nuevo, y vuelve a ser monoparental, pero con 'un señor' de un año y medio...".

Este ‘señor’ sería Lucho, su hijo más pequeño, ya que la mayor es Martina, una niña que adoptó en Etiopía en 2007 cuando mantenía una relación con Willy Toledo, y más tarde llegó Manuela, de cuatro años, fruto de su relación con el también músico Javier Rojas, conocido como ‘El tío Calambres’.