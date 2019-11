Mar Torres, la novia de Froilán, ha dado un giro radical a su aspecto en pocos años, y es que a pesar de que ha habido muchos rumores en torno a posibles retoques estéticos, la propia joven acaba de confirmar que está planteándose volver a pasar por quirófano. Y en esta ocasión, sería para someterse a una bichectomia.

Un procedimiento que se ha puesto muy de moda y que sirve para marcar pómulo y estilizar el rostro, tal y como ella misma ha explicado: "La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. He decidido acudir y confiar en @centroceme y es sin duda una de las mejores decisiones que he podido tomar. Para mi la cercanía, la confianza y la profesionalidad en los resultados era algo indispensable. Pude conocer a CEME a través de sus redes sociales y me ha encantado el trato que transmiten, además de sus muchos antes y después. Me opero la semana que viene con el @dr.joseochoa.ceme y aunque estoy algo nerviosa estoy segura que el resultado será de 10. ¡Gracias por todo @centroceme !", anunciaba ayer en su Instagram.

Algo, ante lo que sus seguidores no han dudado en opinar y criticarla duramente: "A ver si te mejora eso por fin la cara" o "Lo suyo sería que se operara Froilán!!!! Y de paso que se hiciera Instagramer", le han escrito, aunque también ha habido quien la ha defendido. "Como está el patio, con lo fácil que es vivir y dejar vivir" o "La chica se siente bien, no tiene que dar explicaciones a nadie y menos a gente chismosa, vengativa, envidiosa y celosa".

La joven, que acaba de hacer público su Instagram, ya ha conocido de primera mano el lado más feo de las redes sociales. De ahí que no haya dudado en publicar un vídeo en sus Stories en el que junto a un 'Peace and Love' ha dicho: "De verdad, en vez de estar diciendo tanto comentario negativo y estar finjadoos tanto en mí, de verdad, por qué no os fijáis mas en vosotros que creo que os hace mas falta, que seguro que tenéis muchos problemas en vuestra vida, en vez de fijaros tanto en mí. Hacéroslo de mirar, de verdad, porque realmente tenéis un problema muy grande, de verdad".