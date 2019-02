Laura Escanes se defiende tras los ataques que ha sufrido por la polémica de los taxistas

Después de semanas de protestas entre taxistas y las VTC que tienen completamente paralizando Madrid y Barcelona, han sido muchos los famosos que han querido pronunciarse en estos días de polémica. Uno de ellos ha sido Risto Mejide.

El presentador no ha tenido reparos en criticar la actitud de los taxistas, una opinión por la que Risto ha sido duramente criticado. "No pienso desmentir nada porque precisamente ahí está uno de sus problemas: creer que el progreso consiste en utilizar una app. Saludos", escribía el presentador en su cuenta de Twitter tras los muchos comentarios que recibió.

Unas críticas que también han afectado a su mujer, la famosa influencer Laura Escanes, quien ha tenido que salir en su defensa tras verse salpicada por la polémica de Risto. "Me encanta: cuando se quedan sin argumentos inventan lo que no saben. Nunca he hecho publicidad de VTC. Soy usuaria de taxis y de VTC. Pero dejen de nombrar a las parejas como si fuéramos un pack. Él puede pensar una cosa y yo otra", escribe Laura en su Twitter.