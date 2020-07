Laura Escanes es una de las celebrities más cercanas del panorama Instagram. En muchas ocasiones la inflencer comparte con sus seguidores experiencias que otras considerarían temas tabú. En las últimas semanas, Laura ha declarado su decisión sobre la depilación o en diversas ocasiones ha compartido fotos sin filtros.

Está vez, la influencer se ha mostrado igual de sincera y no ha ocultado la tremenda reacción que ha sufrido en el rostro. Ésta se ha debido a una equivocación con la crema solar: “Me estaba poniendo crema protectora y me la puse en la cara. No era facial, pero no ponía que no se pudiera aplicar en la cara”. Así relataba el incidente la mujer de Risto Mejide. ¡Dale arriba al play para verlo!

Ni las reacciones alérgicas ni los comentarios en sus ultimas fotos referidas a su físico están haciendo que Escanes deje de disfrutar de las vacaciones relajares que está teniendo con su hija Roma y Risto en la isla favorita de la pareja.

Seguro que te interesa...

La confesión de Laura Escanes sobre darle el biberón a su hija en lugar del pecho