La divertida anécdota de Laura Escanes sobre la primera vez que tuvo relaciones sexuales con Risto Mejide

Risto Mejide y Laura Escanes son una de esas parejas que desde que arrancaron su romance han sido cuestionadas y puestas a prueba.

Y es que parece que ellos son más fuertes que cualquier rumor que se disemine por redes, pues en los últimos meses se han enfrentado a un sinfín de críticas. Desde la implicación de Risto como padre y el amor de la pareja, hasta cometer un acto vandálico en su casa mientras los tortolitos disfrutaban de una escapada.

A pesar de todos estos incidentes, parece que su relación sigue inquebrantable. Es más, no es la primera vez que la influencer se atreve a contar algún detalle de su relación con el 'temido' e 'inquebrantable' Risto Mejide, pero quizás si es la anécdota más íntima que ha contado hasta el momento.

Según contaba en el programa de Movistar Plus 'Martínez y Hermanos', presentado por el cómico Dani Martínez, le hizo una impactante pregunta a Risto después de haber tenido su primer encuentro sexual.

La impactante pregunta de Laura Escanes a Risto Mejide

Era la primera noche que la pareja mantenía relaciones íntimas. Risto se había encargado de todos los detalles, quería que fuera genial, pero a Laura Escanes le sorprendió un detalle en particular.

"Era la primera vez que dormía con Risto. Todo fue genial, acabamos, le miro y digo: '¿tú siempre follas con gafas?'", confesaba entre risas la influencer.

Laura Escanes ha confesado que pensó que Risto llevaba "el personaje hasta el final", pero ha aclarado que solo ha ocurrido una vez, pues se trató de un despiste de la primera vez.

Y es que lo cierto es que esto no es ningún secreto, pues Dani Martínez ya lo sabía y ha compartido la visión de Risto: "El día que me lo contó, dijo 'yo estaba tan nervioso y quería que saliera todo bien que me olvidé".

Seguro que te interesa...

Las marcas de huevo que han quedado en la casa de Laura Escanes y Risto Mejide tras el acto vandálico que han sufrido