El estreno de Isa Pantoja en el mundo de la música ha dado mucho que hablar, y no precisamente para bien. Y es que en los días que han pasado desde la publicación de su primer videoclip 'Ahora estoy mejor', su muro de Youtube se ha llenado de comentarios negativos. Y si bien el propio ex de Chabelita, Omar Montes, no dudaba en atacarla duramente asegurando que "Tú no mataste a Frozen, Frozen se suicidó para no escucharte", ahora Isa ha recibido un nuevo golpe por parte de su propio hermano, Kiko Rivera.

Y es que al preguntarle por la canción de su hermana en un programa de televisión, el DJ no pudo evitar mostrarse incómodo. "Hostia... por qué me tienes que preguntar eso... Ufff... Joder...", comenzaba diciendo. "A mí no me pidió consejo, la verdad, si a ella le gusta, que tire pa'lante, pero yo le aconsejaría que cambiase de bailarinas".

Al parecer Kiko también considera que su hermana se ha podido precipitar a la hora de entrar al mundo de la música, y ya había asegurado con anterioridad que Isa se había equivocado de estilo: "Ha querido hacerlo todo, cantar, bailar... y no es lo suyo".

¿Opinará Isabel Pantoja lo mismo? De momento, según Isa, su madre está muy orgullosa de su trabajo.

