Isa Pantoja ha querido seguir los pasos de su familia y se ha animado a dar el paso como cantante. Su hermano Kiko Rivera triunfa como DJ a lo largo del mundo, mientras que su madre Isabel Pantoja es una artista más que consolidada con muchos años de experiencia detrás, así que solo quedaba ella por animarse a entrar a la industria musical, y lo ha hecho a base de reggeaton y trap.

Hace días, Chabelita mostraba en exclusiva las primeras imágenes de su videoclip, 'Ahora estoy mejor', y ahora por fin podemos verlo al completo. Sin embargo, puede que la respuesta de sus seguidores no sea todo lo positiva que ella esperaba, y es que las críticas no han dejado de lloverle en tan solo unas horas desde la publicación del vídeo en Youtube.

"Parece de un festival de fin de curso", "Si no sabe ni hablar, como va a saber cantar", "Suelo ver muchas mierdas en YouTube, pero la vergüenza ajena que he sentido al ver esto no la había sentido nunca", "Que voz tan real!!!! Fijísimo que en directo tiene que impresionar" o "El buen autotune al máximo, lamentable", le han escrito.

¿Qué opinará Isabel Pantoja sobre el debut de su hija? En el vídeo te mostramos las declaraciones que su hermano Kiko Rivera hacía recientemente sobre el primer trabajo de su hermana y que aquí te dejamos...

Seguro que te interesa...

Las críticas al cuerpo de Anabel Pantoja por esta foto en bikini con braguita brasileña