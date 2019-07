Kiko Jiménez y Sofía Suescun parece que ya no ocultan lo suyo, y es que tras las reveladoras imágenes que se captaron de la pareja en Ibiza la semana pasada, ahora la reina de los realities ha subido una imagen junto al colaborador televisivo que seguro que no le hará ninguna gracia a su ex Gloria Camila. "Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena", escribía junto a la instantánea.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, en plena polémica sobre sus supuestas infidelidades, respondió hace poco mediante un sugerente posado en bikini con el que pretendía callar bocas. Es más, incluso realizó sus primeras declaraciones al respecto con mensajito a Suescun incluido. "Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla", aseguraba la joven.

No cabe duda de que la guerra no ha hecho más que comenzar, y es que Kiko no deja de alimentar los rumores publicando constantemente contenido sobre Sofía, lo que deja más que claro que ambos se han vuelto inseparables.

