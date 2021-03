Juan Camus ha sido uno de los protagonistas de esta última semana y no especialmente para bien. Y es que, la trágica muerte de Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico, ha hecho que los extriunfitos de la primera edición de Operación Triunfo hayan vuelto a estar en boca de todos. Fueron muchos los que se trasladaron a Mataró para darle el último adiós al artista, así como también hubo muchos otros que a través de las redes sociales expresaron sus condolencias.

Entre ellos, Camus que, tras enterarse de la noticia del inesperado fallecimiento, quiso dedicarle unas palabras a través de su cuenta de Twitter: ''Hace una hora que me acabo de levantar y estoy en shock. Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido siempre a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón. DEP'', fue el primer mensaje que escribió en dicha red social.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, más tarde publicaba un controvertido mensaje por el que enseguida recibió un aluvión de críticas: ''Por respeto a quien no está ya entre nosotros, y por respeto a la memoria de Alex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis 'tweets' y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle. DEP''.

Y es que, muchos usuarios le achacaron el hecho de que, en un momento tan delicado, sacara las discrepancias y controversias que tuvo con el fallecido cantante en un pasado e hizo que muchos tacharan su conducta de insensible.

Ahora, ante las numerosas críticas recibidas, el cantante no ha tenido más remedio que pronunciarse al respecto y ha explicado el porqué de su polémico mensaje. ''Creo que se ha sacado todo de contexto. Àlex en vida insultó a Juan, Juan le replicó, ambos dejaron de hablarse y no hubo reconciliación. Creo que su comentario es la manera de mostrar que no le guarda rencor y lo recuerda con amor y cariño'', saltaba una usuaria de Twitter en defensa del cántabro tras el revuelo ocasionado.

Un mensaje que Juan quiso retuitear y al que quiso responder para poner punto y final a las críticas de los últimos días: ''Vi unos artículos el día que se fue que hablaban mal de él, de enfrentamientos conmigo y con otra persona. Para evitar eso y las futuras publicaciones basura que hablaran mal de él dije que yo le había perdona con la esperanza de que no se publicaran más historias. ¿Ya?'', sentenciaba.

Seguro que te interesa...

La emotiva carta de despedida del hermano de Álex Casademunt: "Soñaremos siempre con su sonrisa"