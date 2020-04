Gloria Camila ha logrado rebajar su peso muy notablemente durante los últimos años. Antes de su paso por un reality junto a su entonces pareja, Kiko Jiménez, pesaba 15 kilos más, pero ha logrado quitárselos de encima.

De hecho hace unos días llamaba la atención que durante el confinamientos, en el que auguraron los expertos que saldríamos con entre tres y cinco kilos de más, ella lograba bajar de peso.

¿Cómo lo ha hecho? Ha sido a través de IGTV de Instagram donde Gloria Camila ha contado su evolución, que comenzó con 18 años, cuando entonces todavía ella era delgadita pero los problemas en la vida de su padre, José Ortega Cano, y su hermano, José Fernando, la llevaron a una rutina de vida en la que comía y bebía sin parar.

Cuando decidió entrar con su ex en el reality, Gloria Camila tenía claro que quería perder peso, y ese fue uno de los motivos que le animó a ir, además del económico, ya que tenía deudas pendientes por su tienda, que finalmente cerró.

Al salir del programa había perdido ocho kilos y fue cuando notó que el estómago se le había ido cerrando y que se saciaba con poco. Fue ahí cuando decidió tomar cartas en el asunto: "Fui a un nutricionista y me dio unas pautas. Sabía que en vez de comer 6 horas había que seguir una rutina. Hay que saber cómo combinar los alimentos".

Así acabó consiguiendo una talla S, aunque ahora asegura que incluso XS o XXS, según el modelo, algo en lo que también ha tenido mucho que ver su ruptura el verano pasado con Kiko. Asegura que no pasa hambre y además: "No dejo de hacer cosas, pero es cierto que tengo más control y no me paso. También estoy haciendo pilates con máquina, y para mí fue una fantasía porque se pueden hacer mil cosas. Y encima, no te pones tocha, vas definiendo el cuerpo. Al final, te vas quitando cosas que te ayudan a mejorar".

Afirma que quiere alcanzar los 48 kilos y ya solo le falta medio kilo para conseguirlo, eso sí, deja clara una cosa: "Cada una tiene que marcarse su objetivo. No podemos vivir acomplejadas. Yo he sido igual de feliz con 15 kilos de más que con 15 kilos de menos".

