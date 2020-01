Gloria Camila ha encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Kiko Jiménez el pasado verano. La hija de Ortega Cano y el de Linares ponían fin a su historia de amor de cuatro años, y poco tiempo después él iniciaba una relación con la televisiva Sofía Suescun.

Gloria Camila ha intentado quedarse en un segundo plano durante todo este tiempo, y eso que las provocaciones por parte de su ex y su nueva chica han sido continuas. Pero hace unas semanas la joven se dejaba ver en un partido de fútbol benéfico en el que participaba su padre junto a un guapo moreno, y poco después confirmaba esta relación a través de su Instagram con una foto de un beso.

Aun así la guerra entre Gloria Camila y Sofía se ha hecho patente a través de las redes sociales, donde durante varios días se lanzaron todo tipo de pullitas. Ahora la hija de Rocío Jurado parece querer decir algo con un nuevo mensaje sobre sus relaciones a través de su última publicación, donde ha acompañado su foto de estas palabras: "Entonces Cupido dijo: 'Tú no, tú escucha a Sabina'".

De ahí que sus seguidores hayan visto un claro zasca de Gloria Camila a su ex, y la felicitan por haber encontrado de nuevo el amor junto a David, su nuevo chico: "Que sepas que has mejorado al dejar atrás a ese vulgar y egocéntrico chico" o "Lo que has ganado, en todos los sentidos", han sido algunos de los comentarios que le han dejado.

