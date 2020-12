Fran Rivera denuncia que ha sido chantajeado y amenazado: ''Se lo han mandado a mi hija''

Fran Rivera ha hecho uso de sus redes sociales para denunciar públicamente la situación a la que se ha tenido que enfrentar en Instagram. Y es que, este mismo jueves, el torero les ha comunicado a sus seguidores que ha tenido que hacer frente a un perfil anónimo del que estaba siendo víctima después de que recibiera chantajes y amenazas por su parte.

Lo ha hecho a través de un vídeo en el que ha explicado que la persona en cuestión estaba utilizando unas capturas de una conversación de ambos para extorsionarle y que, según él mismo ha asegurado, están manipuladas.

"Quiero salir hablando yo antes de que esto se desmadre porque quiero decir que estoy siendo víctima de una manipulación brutal de mi Instagram. Víctima de una persona a la que no le he seguido su juego y se ha sentido tremendamente ofendida. Y después de insultos y amenazas ha manipulado Instagram y ahora se lo ha reenviado a muchísima gente con la intención de hacer daño a una familia, aprovechando todo el revuelo", ha comenzado diciendo.

"Por qué no pones el mensaje en el que te digo que por favor me dejaras de mandar ese tipo de fotos. Me da mucha pena, esto va a ir a manos de mi abogado y la justicia verá si se puede hacer algo o no. Esto es lamentable y es muy triste que haya gente tan sumamente mala y con hacer tanto daño. Se lo han mandado a mi hija, a amigas de mi mujer, a amigos míos. Además, se ve que es una manipulación brutal, corta y pega", ha continuado explicando el diestro.

Una inesperada noticia que ha dejado a todo el mundo sin palabras y por la que, según su versión, ha sido víctima de una persona sin escrúpulos que ha querido boicotear su matrimonio con Lourdes Montes.

Tras esta publicación, el diestro hablaba con los medios y explicaba así lo ocurrido, en el vídeo de arriba te lo mostramos.

